Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция и Италия согласовали последние детали поставки в Украину ЗРК SAMP/T

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 19:37

После нескольких недель дискуссий Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T.

Об этом стало известно после телефонного разговора министра вооруженных сил Франции и министра обороны Италии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

"Во время этого разговора министр завершили технические переговоры, которые ведут Франция и Италия, по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T - MAMBA в Украину весной 2023 года", - говорится в сообщении.

Реклама:

Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, охватывающих значительную часть украинской территории.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.

В конце января агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Франция и Италия уже практически достигли соглашения о передаче Украине ЗРК SAMP/T, а также подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster, используемых для этого комплекса.

ВИДЕО ДНЯ

Система, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.

Темы: ФранцияИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Франция
Франция осудила удары России по украинской зерновой инфраструктуре
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов, количество раненых возросло до 17
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: