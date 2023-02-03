Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция и Италия согласовали последние детали поставки в Украину ЗРК SAMP/T

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 20:37

После нескольких недель дискуссий Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T.

Об этом стало известно после телефонного разговора министра вооруженных сил Франции и министра обороны Италии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

"Во время этого разговора министр завершили технические переговоры, которые ведут Франция и Италия, по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T - MAMBA в Украину весной 2023 года", - говорится в сообщении.

Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, охватывающих значительную часть украинской территории.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.

В конце января агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Франция и Италия уже практически достигли соглашения о передаче Украине ЗРК SAMP/T, а также подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster, используемых для этого комплекса.

Система, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: ФранцияИталия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников: Ожидаем наступлений, потому что февраль, а россияне любят символизм

фотоУтренний обстрел Харькова: в одном из университетов серьезные разрушения

Путин в начале войны обещал не убивать Зеленского - экс-премьер Израиля

Резников может уйти из МО, на его место рассматривают Буданова - источники

обновленоРоссияне атаковали Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА

Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW

Все новости...
Франция
Куршевель их. УП нашла недвижимость российских олигархов во Франции
Резников рассказал детали договоренности с Францией о радарах ПВО GM-200
Экс-президент Франции: Путин делает ставку на то, что Запад устанет и пойдет на благоприятные переговоры
Последние новости
18:01
По меньшей мере пять стран планируют создать собственные приложения на основе "Дії"
17:43
Резников хочет создать Military Prozorro
17:23
В Литве собрали 6 млн евро на радары ПВО для Украины - на миллион больше, чем планировали
17:08
В ОП и МИД прокомментировали информацию об "обещании" Путина не убивать Зеленского
16:45
Резников анонсировал самолеты от партнеров: Вопрос – какие
16:23
Резников: Ожидаем наступлений, потому что февраль, а россияне любят символизм
16:11
Кипр выбирает нового президента, основная борьба между тремя кандидатами
16:08
Украина не будет наносить удары по России новыми дальнобойными снарядами от США - Резников
16:01
Малая приватизация: в феврале запланировано провести 50 аукционов
15:52
Глава Северной Осетии и пропагандисты попали под обстрел в Украине
Все новости...