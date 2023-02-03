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"Указы подготовлены": Зеленский сообщил о новых решениях СНБО

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 февраля 2023, 19:50
Указы подготовлены: Зеленский сообщил о новых решениях СНБО
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО ОП

Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил новые санкционные решения – указы о введении санкций уже подготовлены.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Есть очередные санкционные решения СНБО нашего государства в отношении тех, кто работает на российскую агрессию. Соответствующие указы о введении в действие решений СНБО уже подготовлены".

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Детали: Президент поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Офиса генпрокурора за "новые шаги по восстановлению справедливости после действий тех, кто не понял, что на государственных должностях работать надо только на интересы государства".

Темы: ЗеленскийСНБОсанкциипрезидент
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