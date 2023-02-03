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Генпрокурор США: конфискованные у российского олигарха средства пойдут на помощь Украине

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 22:21
Константин Малофеев. Фото: ТАСС

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у подсанкционного российского олигарха активы пойдут на помощь Украине.

Об этом он сказал во время встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Министерстве юстиции США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Сегодня я объявляю о том, что я санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Эти конфискованные активы появились после того, как в апреле прошлого года я объявил о выдвижении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву по обвинению в уклонении от санкций", - сказал Гарланд.

В июне средства были арестованы на американском банковском счете Малофеева, против которого Соединенные Штаты объявили санкции в апреле "за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно" российского правительства, заявил тогда Минфин.

"С моего сегодняшнего разрешения конфискованные средства будут переданы Государственному департаменту для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в Соединенных Штатах", - добавил генеральный прокурор.

В четверг сообщалось, что Окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих Малофееву.

Малофеев, который является владельцем телеканала "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемью годами позже американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

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В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счету Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

На сегодня, кроме США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Кроме того, Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.

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Темы: СШАРосcияолигархиденьги
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