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Турецкие компании продают РФ американскую электронику, которая нужна армии врага – WSJ

Алена МазуренкоПятница, 3 февраля 2023, 22:54
ФЛАГ ТУРЦИИ, ФОТО GETTY IMAGES

Турецкие компании экспортировали в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства, вопреки санкциям США и в нарушение американского экспортного контроля. Некоторые из этих товаров необходимы для обеспечения вооруженных сил РФ.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "Турецкие компании в прошлом году экспортировали на десятки миллионов долларов машин, электроники, запчастей и других товаров, необходимых России для ее вооруженных сил, согласно исследованию торговых данных, что показывает, как Москва может поддерживать свои военные усилия, несмотря на международные санкции".

Детали: Сообщается, что по меньшей мере 13 турецких фирм экспортировали товаров на общую сумму 18,5 миллионов долларов.

Речь идет о пластмассе, резиновых изделиях и транспортных средствах. Их продали 10 российским компаниям, на которые США наложили санкции за их роль в нападении России на Украину.

По данным, которые проанализировали журналисты, турецкие компании отправили в РФ по меньшей мере 3 партии товаров американского производства.

Турецкие фирмы также отправили в Россию с марта по октябрь 2022 года лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на сумму 15 млн долларов в нарушение американского экспортного контроля.

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Кроме того, среди подсанкционных российских компаний, которые получали товары из Турции, было дочернее предприятие российской корпорации "Тактические ракеты", производящее системы вооружения для российского флота, и "Промтехнология", которая попала под санкции за производство винтовок для российских вооруженных сил.

Среди товаров, которые Россия приобрела у Турции, также были рулевые колеса для грузовиков и фильтры для двигателей американского производства.

РФ импортировала конвейеров и лифтов американского производства на сумму почти 8 миллионов долларов.

Сообщается, что высокопоставленные чиновники министерства финансов США посетили Турцию, ОАЭ и Оман, чтобы в этих странах прекратили деятельность российских сетей военных закупок.

В конце прошлого года высокопоставленные чиновники США предупредили Турцию, что турецкие граждане могут быть оштрафованы или заключены в тюрьму за обслуживание самолетов американского производства, совершающих полеты в Россию и из России.

Эти предупреждения являются проверкой того, смогут ли США и их союзники достичь успеха в изоляции России в долгосрочной перспективе, или сможет ли Москва ослабить влияние санкций, торгуя с такими крупными экономиками, как Турция, Китай, Индия и арабские страны.

В МИД Турции, министерстве промышленности и торговли России и Федеральной таможенной службе на запросы журналистов по экспорту не ответили.

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Темы: ТурцияСШАРосcияэкспорт
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