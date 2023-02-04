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В Белгородской области РФ – пожар на заводе

Суббота, 4 февраля 2023, 00:45
В Белгородской области РФ – пожар на заводе
фото пожара из соцсетей

В Борисовке Белгородской области в России в результате попадания снарядов случился пожар.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, соцсети

Прямая речь: " Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место".

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Детали: Местные паблики выложили видео пожара на промышленном заводе.

По их версии, речь идет о пожаре на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций. В соцсетях говорится о том, что на этом заводе изготавливались конструкции для Крымского моста.

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Темы: Росcияпожар
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