В Белгородской области РФ – пожар на заводе

В Борисовке Белгородской области в России в результате попадания снарядов случился пожар.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, соцсети

Прямая речь: " Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место".

Детали: Местные паблики выложили видео пожара на промышленном заводе.

По их версии, речь идет о пожаре на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций. В соцсетях говорится о том, что на этом заводе изготавливались конструкции для Крымского моста.