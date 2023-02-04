В Мариуполь и район Россия стянула 30 тысяч оккупантов – советник мэра

В Мариуполе и районе за последнюю неделю количество оккупантов увеличилось на 10-15 тысяч и достигло примерно 30 тысяч захватчиков.

Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко

Прямая речь: "Только за последнюю неделю военный корпус оккупантов увеличился на 10-15 тысяч.

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Большинство расквартировано в Мариупольском районе по селам по тактике "живого щита".

В целом можем говорить о примерно 30 тысячах оккупантов, сконцентрированных в Мариуполе и районе".

Детали: Андрющенко отмечает, что в разговорах с местным населением оккупанты сообщают "о приоритете направления атаки на Угледар и Запорожье".

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Кроме того, советник мэра сообщает о заходе в одно из приморских сел нового подразделения "кадыровцев" количеством 2-3 тысячи.