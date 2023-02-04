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Враг продолжает наступление на 4 направлениях, несет потери – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 февраля 2023, 06:50
украинские военные, фото Генштаба

Вражеские войска ведут наступление на четырех направлениях, а Силы обороны отбили атаки россиян в районах 9 населенных пунктов.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несет большие потери".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения. Осуществил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Вольная Слобода - Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огуречное, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении обстреляны Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопоповка и Диброва - Луганской.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Веселое, Белогоровка, Раздоловка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, в частности, Новополь и Временка в Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено 4 БпЛА противника типа "Орлан-10". А ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк".

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Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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