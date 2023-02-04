Субботнее утро началось с двухчасовой воздушной тревоги по всей Украине

Утром в субботу 4 февраля во всех украинских областях объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог, "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным белорусских активистов, с аэродрома Мачулище поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

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Позже они сообщили об активности авиации россиян - ракетоносителя "Кинжалов" МиГ-31К.

Обновлено: ВМС ВСУ сообщают, что в Черном море второй день подряд нет ни одного носителя "Калибров".

Близько 11:00 ранку тривога в областях була скасована.