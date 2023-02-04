Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 09:38
ФОТО РIXABAY.COM

Утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК Укрэнерго, из-за чего Одесса и часть района без света.

Источник: ДТЭК Одесские электросети

Дословно: "Одесса и часть Одесского района временно обесточены.

Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры".

Детали: Электроснабжение обещают возобновить вскоре после завершения работ.

Напомним: 3 февраля на подстанции Укрэнерго в Одессе произошла масштабная авария в результате чего обесточены некоторые районы города и часть Одесского района.

Читайте УП В Google News

Темы: Одессаэлектроэнергия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – FT

Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он бы отказался

дополненоРезникова переведут в другое министерство, Минобороны возглавит Буданов - Арахамия

Зеленский ввел в действие санкции против атомной отрасли России

Резников хочет создать Military Prozorro

Глава Северной Осетии и пропагандисты попали под обстрел в Украине

Все новости...
Одесса
В Одессе – масштабная авария на подстанции, часть города полностью обесточена
Чиновников Одесского морпорта поймали на коррупции: помогали морякам скрываться от мобилизации
Растрату госбюджета на закупках продуктов для ВСУ разоблачили и в Одесской ОГА
Последние новости
06:55
Путин избегает принятия рискованных решений – ISW
05:34
РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – FT
04:15
Боррель: Страны ЕС не планировали и не планируют отправлять свои войска в Украину
03:25
В Энергодаре критическая ситуация, в городе фактически нет отопления – мэр
02:37
Россияне на оккупированных территориях изымают и сжигают украинские книги – ЦНС
01:17
Сумщина: враг обстрелял 3 громады
00:49
Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он бы отказался
00:26
Папа Римский заявил, что готов встретиться с Путиным и Зеленским
23:24
В ДТЭК объяснили, как будут отключать свет в Киеве в понедельник
23:16
Почему мы (не) читаем во время войны: как полномасштабное вторжение России меняет привычку
Все новости...