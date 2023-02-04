Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции
Суббота, 4 февраля 2023, 09:38
Утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК Укрэнерго, из-за чего Одесса и часть района без света.
Источник: ДТЭК Одесские электросети
Дословно: "Одесса и часть Одесского района временно обесточены.
Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры".
Детали: Электроснабжение обещают возобновить вскоре после завершения работ.
Напомним: 3 февраля на подстанции Укрэнерго в Одессе произошла масштабная авария в результате чего обесточены некоторые районы города и часть Одесского района.