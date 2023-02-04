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Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 08:38
Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции
ФОТО РIXABAY.COM

Утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК Укрэнерго, из-за чего Одесса и часть района без света.

Источник: ДТЭК Одесские электросети

Дословно: "Одесса и часть Одесского района временно обесточены.

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Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры".

Детали: Электроснабжение обещают возобновить вскоре после завершения работ.

Напомним: 3 февраля на подстанции Укрэнерго в Одессе произошла масштабная авария в результате чего обесточены некоторые районы города и часть Одесского района.

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Темы: Одессаэлектроэнергия
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