Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции

Утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК Укрэнерго, из-за чего Одесса и часть района без света.

Источник: ДТЭК Одесские электросети

Дословно: "Одесса и часть Одесского района временно обесточены.

Реклама:

Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры".

Детали: Электроснабжение обещают возобновить вскоре после завершения работ.

Напомним: 3 февраля на подстанции Укрэнерго в Одессе произошла масштабная авария в результате чего обесточены некоторые районы города и часть Одесского района.