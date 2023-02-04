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Новый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 10:27
Новый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек

4 февраля состоялся еще один большой обмен пленными, удалось вернуть 116 человек, сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Источник: Ермак в Telegram

Детали: По данным Ермака, среди освобожденных - защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои.

Прямая речь Ермака: "87 воинов ВСУ, двое из которых - из ССО. Восемь бойцов ТрО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

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Из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

Кроме того, нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца - украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину - Кулика Евгения Олеговича".

Больше деталей: Россияне тем временем говорят, что обмен состоялся "благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов", а оккупанты получили 63 вояк.

Темы: обменпленныевойна
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