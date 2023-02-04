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Германия собрала доказательства военных преступлений в Украине "в трехзначном диапазоне" - прокурор

"Европейская правда"Суббота, 4 февраля 2023, 11:31

Германия собрала доказательства военных преступлений в Украине и заявила о необходимости судебного процесса на международном уровне.

Об этом заявил генпрокурор Германии Петер Франк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Сейчас, например, мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче или нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру", - сказал Петер Франк.

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Он добавил, что сейчас прокуроры имеют доказательства в "трехзначном диапазоне", не уточняя деталей.

В марте 2022 года Германия начала собирать доказательства для преследования возможных военных преступлений, в том числе путем опроса украинских беженцев и оценки общедоступной информации, сказал Франк, добавив, что немецкие прокуроры еще не проводят расследование в отношении конкретных лиц.

"Мы готовимся к возможному более позднему судебному процессу - то ли у нас в Германии, то ли с нашими иностранными партнерами, то ли перед международным судом", - добавил он.

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Отвечая на вопрос, кого следует судить, Франк сказал, что к ответственности должны быть привлечены российские государственные лидеры и те, кто выполняет решения на самом высоком военном уровне.

Украина настаивает на создании специального трибунала для преследования российских военных и политических лидеров, которых она считает ответственными за развязывание войны.

Международный уголовный суд начал собственное расследование возможных преступлений против человечности и военных преступлений через несколько дней после вторжения Москвы 24 февраля, но он не имеет юрисдикции преследовать агрессию в Украине.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что в Гааге будет создан международный центр по преследованию преступления агрессии в Украине.

Как сообщалось, Европейский союз достиг единодушия о необходимости создать механизм наказания российской верхушки за преступление агрессии, но пока не дал согласие на создание в Гааге отдельного спецтрибунала.

Темы: ГерманиявойнаРосcия
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