Международный союз велосипедистов поддерживает возвращение на турниры россиян, а украинцам выделил кредит

Международный союз велосипедистов (UCI) поддерживает возвращение российских атлетов в мировой спорт в статусе нейтральных спортсменов, а украинцам выделил кредит, чтобы спортсмены могли продолжать тренировки и соревнования.

Источник: официальная резолюция UCI

Детали: Федерация поддержала резолюцию МОК об участии российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, которая позволяет россиянам и белорусам соревноваться под нейтральным флагом. Велосипедистам из России, которые поддержали войну, запретят выступление на турнирах.

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Между тем российские или белорусские национальные сборные не могут участвовать в соревнованиях под эгидой UCI.

UCI также решил, начиная с 1 марта, предложить свою поддержку украинскому велосообществу.

Организация оказала техническую и материальную поддержку Федерации велоспорта Украины, чтобы ее спортсмены могли продолжать тренировки и соревнования.

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Для этого был выделен кредит в размере 600 тысяч швейцарских франков.

Федерация призывает правительства "уважать независимость Олимпийского движения, его позиции и политический нейтралитет, а не решать, какие спортсмены могут или не могут участвовать в международных соревнованиях исключительно на основе их национальности", а также "не использовать Олимпийские игры и наши международные соревнования как инструмент политических санкций".