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Россияне перегруппировываются и наступают на 5 направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 17:15
Россияне перегруппировываются и наступают на 5 направлениях – сводка Генштаба
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российские войска проводят перегруппировку на отдельных направлениях и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник проводит перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях".

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Детали: В течение суток враг совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено. В то же время, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Волчанск, Чугуновка и Великий Бурлук Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крохмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка и Диброва - Луганской.

На Бахмутском направлении под огневое поражение попали Спорное, Берестовое, Веселое, Белогоровка, Роздоловка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг обстреливал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Временка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.

Украинская авиация в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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