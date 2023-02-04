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В Киеве и области и на Днепропетровщине до 16:00 воскресенья не будут отключать свет

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 22:48
В Киеве и области и на Днепропетровщине до 16:00 воскресенья не будут отключать свет
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С SHUTTERSTOCK

В Киеве и области, а также на Днепропетровщине в первой половине дня в воскресенье не будут ограничивать электроснабжение.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Завтра Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения.

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По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16:00 по 20:00 в:

  • Киеве (1233 МВт)
  • Киевской области (882 МВт)
  • Днепропетровской области (1494 МВт)".

Детали: В ДТЭК добавили, что в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесской области в области продолжаются экстренные отключения света.

Темы: электроэнергияКиевКиевская областьДнепропетровская область
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