В Киеве и области и на Днепропетровщине до 16:00 воскресенья не будут отключать свет
Суббота, 4 февраля 2023, 23:48
В Киеве и области, а также на Днепропетровщине в первой половине дня в воскресенье не будут ограничивать электроснабжение.
Источник: ДТЭК
Дословно: "Завтра Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения.
По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16:00 по 20:00 в:
- Киеве (1233 МВт)
- Киевской области (882 МВт)
- Днепропетровской области (1494 МВт)".
Детали: В ДТЭК добавили, что в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесской области в области продолжаются экстренные отключения света.
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