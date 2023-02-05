Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW

В Институте изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия не продемонстрировала способности провести несколько крупных наступательных операций.

Источник: ISW

Детали: Аналитики прогнозируют, что российские решительные наступательные операции вряд ли будут направлены на город Запорожье, поскольку захватчики продолжают готовиться к наступлению на западе Луганской области.

ISW продолжает наблюдать переброску российской военной техники и элитных подразделений, а также подготовку материально-технического обеспечения в оккупированной Луганской области, что подтверждает западные, украинские и российские прогнозы относительно наступления на запад Луганской области - Бахмут.

Российские войска также усиливают атаки на Бахмут, игнорируя фронт вокруг Донецка.

"Украинские военные сообщают, что российские войска не сформировали достаточно мощную ударную группу для проведения наступления на запорожском направлении", - говорится в отчете.

Российские источники утверждают, что в конце января российские войска получили территориальные достижения в Запорожской области, что, по оценкам ISW, скорее всего, было информационной операцией, направленной на распыление украинских сил накануне "решающего наступления на востоке страны".

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По мнению экспертов, Россия не продемонстрировала способности провести несколько крупных наступательных операций, необходимых для одновременного достижения административных границ Донецкой области и захвата Запорожья.

Министерство обороны России начало ряд мероприятий по реструктуризации и консолидации разрозненных нерегулярных формирований, поддерживающих войну России в Украине, в составе регулярных вооруженных сил России.

В институте отмечают, что МО РФ, возможно, делает определенные шаги для интеграции добровольческих батальонов в свою структуру.

А также предполагают, что Министерство обороны России, возможно, спешит интегрировать и профессионализировать нерегулярные формирования в свою регулярную структуру, а начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов пользуется благосклонностью президента РФ Владимира Путина.

Аналитики сообщают, что российские нерегулярные формирования в Украине включают солдат-контрактников, мобилизованных солдат, силы фейковых Донецкой и Луганской народных республик, добровольческие батальоны, силы Резерва боевой армии России, казацкие и чеченские отряды, а также наемников "Группы Вагнера".

Эти формирования имеют разные цели, ограничения, предпосылки, иерархию и правовой статус. После назначения Герасимова командующим Объединенной группировки войск в Украине 11 января Министерство обороны России инициировало ряд мер по профессионализации, и вполне логично, что Министерство обороны России, предполагают в ISW, будет пытаться согласовать нынешнюю смесь сил в более традиционную структуру.

Однако, указывают эксперты, эти усилия по интеграции совпадают с началом решающих наступательных операций и, вероятно, вызовут кратковременные перебои в работе и противостояние между подразделениями, необходимыми для проведения этих операций.

"Осуществление сложных структурных и административных изменений во время проведения крупных наступательных операций является необычным шагом, какими бы уместными они ни были. Герасимов, вероятно, чувствует, что у него есть ограниченное время, чтобы внести изменения в российские войска, прежде чем невозможность достичь поставленных перед ним грандиозных целей приведет к тому, что он снова потеряет благосклонность Путина", - заключают аналитики.

Основные выводы ISW за 4 февраля: