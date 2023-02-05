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Столица штата Нью-Йорк поможет отстроить Бучу

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 06:22
городской парк в Буче, довоенное фото из wikipedia

Американский город Олбани, столица штата Нью-Йорк, предложил стать партнером города Буча, которому поможет в восстановлении.

Источник: мэр украинского города Анатолий Федорук во время его поездки в Соединенные Штаты, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В штате Нью-Йорк мы планируем посетить Олбани – будущий город-партнер Бучи. Мэрия этого города вышла с инициативой о партнерских отношениях с нашим городом".

"Главная цель - донести до народа Соединенных Штатов то, что происходит в Украине, и наладить прямые связи с политиками, фондами, которые помогают нам в восстановлении".

Детали: Федорук сообщил, что делегация мэрии находится в США с 6-дневным рабочим визитом.

По словам мэра, "важно восстановить то, что разрушено, но еще важнее – стать гораздо более современными и сильными, чем мы были до 24 февраля".

Он отметил, что американская сторона обеспечила для него в Вашингтоне "достаточно высокий уровень встреч" – от руководства Агентства США по международному развитию USAID до конгрессменов, чиновников, партийных деятелей, журналистов, бизнесменов.

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"И демократы, и республиканцы консолидированы в вопросе поддержки Украины – как сейчас, чтобы достичь победы в войне, так и в перспективе", – поделился он.

После российских зверств в Буче к ней приковано внимание мира, отметил мэр: "Нам приходится выполнять в это время даже в определенной степени дипломатическую миссию, принимая политиков и разные делегации".

Руководитель города также рассказал, что в Вашингтоне принимал участие в заседании руководства USAID, где было принято решение о выделении Украине и Молдове 135 млн долларов из средств, которые ранее предназначались для Американо-российского инвестиционного фонда TUSRIF.

"Эти средства должны были быть направлены на развитие демократии в Российской Федерации, поддержку муниципалитетов России, но в силу известных причин правительство приняло решение выделить их Украине и Молдове", – сказал он, подчеркнув, что бучанская громада будет участвовать в конкурсе на финансирование своих проектов из этих денег.

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Темы: БучаСШАпомощь Украине
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