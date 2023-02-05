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Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 06:37
украинские военные, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки врага возле 9 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российская Федерация сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях".

"Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию российской федерации возвращено до 600 человек указанной категории".

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменское, Благодатное, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка в Донецкой области.

В течение суток противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона. К тому же, высокой остается угроза нанесения ударов российской федерацией по гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Бояро-Лежачи - Сумской и Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огирцево, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Великий Бурлук на Харьковщине.

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На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крохмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении от огня российских оккупантов пострадали Спирное, Берестовое, Веселое, Белогоровка, Роздоловка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы уже в который раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Нескучное, Временка и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях влияния всего спектра вражеской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Егоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.

Украинская авиация в течение минувших суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов.

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Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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