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Россияне атаковали Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 07:29
Россияне атаковали Харьков, есть прилеты в центре города - ОВА
обстрелянный россией центр харькова, иллюстративное ФОТО: GETTY IMAGES

Российские оккупанты утром 5 февраля начали обстрелы Харькова и области, уже есть "прилеты", сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов, мэр города Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары!

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Детали: Он добавил, что уже зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300.

Терехов сообщил, что две вражеские ракеты ударили по центру Харькова в Киевском районе.

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Информации о жертвах пока нет.

Обновлено: Терехов сообщил, что одна из ракет попала в жилую застройку в центре Харькова.

Известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке.

По словам Синегубова, известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и два мужчины 51 и 55 лет.

Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.

Темы: Харьков
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