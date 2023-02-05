Россияне атаковали Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА
Российские оккупанты утром 5 февраля начали обстрелы Харькова и области, уже есть "прилеты", сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Источник: Синегубов, мэр города Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары!
Оставайтесь в укрытиях!".
Детали: Он добавил, что уже зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300.
Терехов сообщил, что две вражеские ракеты ударили по центру Харькова в Киевском районе.
Информации о жертвах пока нет.
Обновлено: Терехов сообщил, что одна из ракет попала в жилую застройку в центре Харькова.
Известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке.
По словам Синегубова, известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и два мужчины 51 и 55 лет.
Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.