Резников может уйти из МО, на его место рассматривают Буданова - источники

Со следующей недели министр обороны Алексей Резников может покинуть свой пост, его место, скорее всего, займет действующий глава ГУР Кирилл Буданов, сообщили источники.

Источник: собеседники в ОПУ, Кабмине, силовых ведомствах, комментарий Резникова

Детали: Отмечается, что сейчас команда президента размышляет, куда перевести Резникова, ведь "ни у кого в ОПУ нет сомнений, что он должен остаться в команде".

Как вариант рассматривается, что Резников станет новым министром юстиции. По данным УП, действующего министра Дениса Малюську могут отправить послом в одну из европейских стран.

Зато должность главы МО вероятнее всего возглавит Буданов. Известно, что он уже ищет себе замену в ГУР.

"Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет" - объясняет источник среди силовиков.

В интервью УП, которое выйдет в ближайшее время, министр обороны прокомментировал возможность своего увольнения на вопрос: "последнее ли это его интервью на этой должности".

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Прямая речь Резникова: "У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности не происходило. Я повторю свой ответ другим СМИ: "Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его.

Поэтому я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет что показать, что я сделал. А все остальное - посмотрим. Но каждый раз после того, как общаюсь с УП - действительно что-то происходит, это интересный символ (интервью с Резниковым вышло 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны - ред.".