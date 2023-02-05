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Путин в начале войны обещал не убивать Зеленского - экс-премьер Израиля

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 11:04
зеленский, фото оп

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет рассказал, как он встречался с Путиным в начале марта 2022 года, когда якобы по просьбе президента Украины Владимира Зеленского он пытался организовать переговоры о прекращении войны.

Источник: Бенет интервью "Хадашот 12", которого цитируют "Новости Израиля"

Детали: Сообщается, якобы "религиозный иудей Бенет нарушил субботу ради разговора с Путиным" (очевидно, речь идет о 5 марта 2022 года).

По словам Бенета, Зеленский тогда "сидел в бункере", Путин дал ему обязательство не убивать президента Украины, и он передал эти слова Зеленскому по телефону, как только покинул Кремль.

Прямая речь Бенета: "Устранение Зеленского. Это самое дорогое, это жизнь лидера. Я знал, что Зеленскому угрожают в бункере, и что они не знают его местонахождение. В какой-то момент я сказал Путину: "Слушай, а что насчет этой истории? Ты собираешься его убивать?", И он сказал: "Я не буду убивать Зеленского".

Больше деталей: Бенет рассказал, что после окончания встречи, еще уезжая из Кремля в аэропорт, он напрямую позвонил Зеленскому и сказал ему, что Путин не собирается его убивать.

Украинский лидер якобы переспросил, уверен ли Бенет, а "потом поднялся в свой кабинет и снял видео, в котором сказал: "Я не боюсь".

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский действительно записал видео со словами "Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь". Однако видео было записано 7 марта.

Напомним: Зеленский 25 февраля записывал видео со двора Офиса президента, где вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, главой Офиса президента Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и советником главы ОП Михаилом Подоляком обещал, что власть "никуда не убежит".

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Темы: войнаЗеленскийПутинИзраиль
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