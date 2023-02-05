Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин в начале войны обещал не убивать Зеленского - экс-премьер Израиля

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 10:04
Путин в начале войны обещал не убивать Зеленского - экс-премьер Израиля
зеленский, фото оп

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет рассказал, как он встречался с Путиным в начале марта 2022 года, когда якобы по просьбе президента Украины Владимира Зеленского он пытался организовать переговоры о прекращении войны.

Источник: Бенет интервью "Хадашот 12", которого цитируют "Новости Израиля"

Детали: Сообщается, якобы "религиозный иудей Бенет нарушил субботу ради разговора с Путиным" (очевидно, речь идет о 5 марта 2022 года).

Реклама:

По словам Бенета, Зеленский тогда "сидел в бункере", Путин дал ему обязательство не убивать президента Украины, и он передал эти слова Зеленскому по телефону, как только покинул Кремль.

Прямая речь Бенета: "Устранение Зеленского. Это самое дорогое, это жизнь лидера. Я знал, что Зеленскому угрожают в бункере, и что они не знают его местонахождение. В какой-то момент я сказал Путину: "Слушай, а что насчет этой истории? Ты собираешься его убивать?", И он сказал: "Я не буду убивать Зеленского".

Больше деталей: Бенет рассказал, что после окончания встречи, еще уезжая из Кремля в аэропорт, он напрямую позвонил Зеленскому и сказал ему, что Путин не собирается его убивать.

ВИДЕО ДНЯ

Украинский лидер якобы переспросил, уверен ли Бенет, а "потом поднялся в свой кабинет и снял видео, в котором сказал: "Я не боюсь".

Зеленский действительно записал видео со словами "Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь". Однако видео было записано 7 марта.

Напомним: Зеленский 25 февраля записывал видео со двора Офиса президента, где вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, главой Офиса президента Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и советником главы ОП Михаилом Подоляком обещал, что власть "никуда не убежит".

Темы: войнаЗеленскийПутинИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
"Существует консенсус" с Зеленским, что территория РФ не подвергнется атакам западным оружием - Шольц
ВСУ ликвидировали еще 700 оккупантов
Британская разведка: Положение в Бахмуте для украинских сил усложняется
В Донецкой области сбили БПЛА, который корректировал огонь российских артиллеристов
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: