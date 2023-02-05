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Бердянск посетил подозреваемый организатор "титушек" Майдана Армен Саркисян "Горловский"

Виктория РощинаВоскресенье, 5 февраля 2023, 12:17
скриншот

Оккупированный Бердянск посетил криминальный авторитет времен экс-президента Виктора Януковича, подозреваемый организатор "титушек" Майдана Армен Саркисян по прозвищу "Горловский", который с 2014 года находится в розыске. 

Источник: видеосюжет оккупантов

Детали: В видео, которое появилось несколько дней назад, российские пропагандисты представляют Армена Саркисяна, как почетного президента Федерации бокса Бердянска, который приехал познакомиться с местными боксерами и привез им инвентарь. 

"Бокс - это очень мужественный вид спорта. Тренируйтесь. Это не последняя моя поездка, а только начало", - говорит в видео Саркисян.

Однако, по данным украинской разведки, Саркисян не просто так гастролирует по недавно захваченным РФ украинским городам. Он назначен новым "смотрящим" за тюрьмами на всей территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Цель - создание новой ЧВК для предотвращения монополии Евгения Пригожина и его "вагнеровцев" в России. 

"Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество "новобранцев". Образцом для проекта должна стать печально известная ЧВК "Вагнер", - отметили в ГУР и добавили, что новый проект должен "усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК".

По данным ГУР, спонсором новой структуры является российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян - владелец связанной с "Газпромом" компании "Ташир Холдинг", в которую также входит компания "Электрические сети Армении". Его называют одним из спонсоров российской агрессии против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Уроженец ныне оккупированной Горловки 44-летний Армен Саркисян с 2014 года находится в розыске по подозрению в организации "титушек" Майдана.  По данным следствия, 17 февраля 2014-го, действуя в интересах экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и своих бизнес-партнеров, он поручил Юрию Крысину найти 200-300 человек для "охраны общественного порядка" в правительственном квартале, что привело к убийству журналиста Вячеслава Веремия.  

По словам Юрия Крысина, он тогда получил 20 тысяч долларов от Армена Саркисяна "за охрану правительственного квартала". Крысин раздал по 1000 гривен соучастникам, а остальное оставил себе. Украинский суд приговорил Юрия Крысина к 5 годам лишения свободы. Впоследствии он получил второй приговор по подозрению в организации пыток активистов Майдана по указанию бизнесмена времен Януковича, который скрывается в РФ Алексея Чеботарева. В общем Крысин будет находиться в тюрьме до 2026 года.

Летом 2019 года Юрий Крысин пытался изменить показания и удалить из них упоминание именно об Армене Саркисяне, подчеркивая, что якобы оговорил его из-за финансового конфликта. Это происходило накануне рассмотрения кассационной жалобы. 

Во времена Януковича Саркисян был влиятельным криминальным авторитетом по прозвищу "Армен Горловский", приближенным к экс-депутату от "Партии регионов" Юрию Иванющенко (Юра Енакиевский). Последнего в 2019 сняли с розыска, ссылаясь на постановление прокуратуры о закрытии производства.  Саркисяна также называют теневым надзирателем всего бизнеса в оккупированной Горловке. Там он имеет собственные кафе и организовывает открытие боксерских клубов. По данным ГУР, с 24 февраля он занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.

В 2018 году украинские правоохранители сообщили о якобы задержании Саркисяна во Франции, однако - потом заявили, что это не тот человек. Информацию о задержании опроверг и сам подозреваемый, отметив, что находится в России. 

Также СМИ публиковали фото Армена Саркисяна с правой рукой главы Чечни Рамзана Кадырова, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым.

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Темы: БердянскоккупацияМайдан
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