Резников: Ожидаем наступлений, потому что февраль, а россияне любят символизм

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.

Источник: Резников на пресс-конференции в воскресенье, передает Укринформ

Прямая речь: "Много информации, все, наверное, читали телеграмм-каналы, что ночью будет нападение и тому подобное. ...Никакого нападения не произошло. Очень важно слушать Генеральный штаб, его официальную позицию. Когда будет понятно, что они (захватчики - ред.) сформировали ударные группировки, где, в каком месте, - наш Генеральный штаб это прекрасно знает".

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Детали: Резников отметил относительно Харькова, что сейчас со стороны России ударных группировок нет, однако, по его словам, нельзя исключать, что "через некоторое время они могут появиться".

В то же время он не исключил усиления давления со стороны российских захватчиков и возможных наступлений.

Прямая речь: "Мы все равно, конечно, ожидаем возможных наступлений со стороны россиян, потому что февраль, они любят символизм – 24 февраля будет год, как началось это нашествие, открытая стадия украинско-российской войны, которая началась в 2014 году... поэтому ожидаем этого давления. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка верховного главнокомандующего постоянно держит на контроле, поэтому каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет".

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Больше деталей: Резников также подчеркнул, что Министерство обороны не зафиксировало на территории Беларуси сформированных ударных группировок для наступления на Киев.

"По состоянию на сегодня на территории Беларуси мы не видим сформированных ударных группировок, способных идти на Киев... По состоянию на сегодня там нет такой концентрации войск. По нашим оценкам, не более 12 тыс. российских воинов находятся на полигонах в Беларуси", - подчеркнул министр.

Резников также считает, что, если бы международные партнеры действовали на опережение, полномасштабной войны России против Украины можно было бы избежать.

"Этой войны можно было избежать в принципе, если бы остановили "Северный поток-2", если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в итоге, если бы начали блокировать активы российских олигархов - этой войны можно было бы избежать", - убежден министр.