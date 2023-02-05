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Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, повредили электросети

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 18:58
Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, повредили электросети
Великомихайловка Днепропетровской области, скриншот deepstatemap

Россияне в воскресенье обстреляли из тяжелой артиллерии Великомихайловскую громаду на Днепропетровщине, повреждены электросети.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Дословно: "После тихой ночи день в области выдался неспокойным.

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Громко сегодня было в Синельниковском районе. Враг ударил по тамошней Великомихайловской громаде из тяжелой артиллерии.

В результате обстрела повреждены электросети в одном из сел. К счастью, люди не пострадали".

Детали: Лукашук добавил, что другие районы Днепропетровщины вражеским атакам в воскресенье не подверглись.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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