Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, повредили электросети
Воскресенье, 5 февраля 2023, 19:58
Россияне в воскресенье обстреляли из тяжелой артиллерии Великомихайловскую громаду на Днепропетровщине, повреждены электросети.
Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram
Дословно: "После тихой ночи день в области выдался неспокойным.
Громко сегодня было в Синельниковском районе. Враг ударил по тамошней Великомихайловской громаде из тяжелой артиллерии.
В результате обстрела повреждены электросети в одном из сел. К счастью, люди не пострадали".
Детали: Лукашук добавил, что другие районы Днепропетровщины вражеским атакам в воскресенье не подверглись.