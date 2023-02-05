Зеленский ввел в действие санкции против атомной отрасли России

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против атомной отрасли России.

Источник: вечернее обращение президента, указ на сайте президента

Прямая речь: "Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России.

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Это не последнее решение по этой их отрасли. Смысл наших шагов также в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии".

Детали: Как отметил Зеленский, Россия - это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Он напомнил, что российские ракеты неоднократно шли по траекториям над ядерными объектами Украины.

"Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства, для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами", - сказал он.

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На сайте президента опубликован перечень из 200 юридических лиц, попавших под санкции сроком на 50 лет.

Среди них - российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ее дочерние компании, ряд институтов и научно-исследовательских центров, заводов, а также российское акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".