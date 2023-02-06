В Энергодаре критическая ситуация, в городе фактически нет отопления – мэр

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области сложилась критическая ситуация с отоплением и поставками горячей воды, температура в жилых помещениях не превышает 10-15 градусов.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Ситуация в Энергодаре остается критической, потому что в городе фактически нет отопления, поскольку враг не дает запустить ни один из энергоблоков Запорожской АЭС. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды также нет. В домах 10-15 градусов. В городе остаются 15 тис. жителей".

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Детали: По словам Орлова, в последнее время в городе участились случаи похищения оккупантами работников АЭС.

"За последнюю неделю участились случаи похищений работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома". Последние 2-3 дня таких случаев стало больше", – рассказал мэр.