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Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 07:22
Военные ВСУ, фото из Facebook Генштаба

В течение 5 февраля Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 14 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Во время боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

За минувшие сутки наши подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки в Донецкой области и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка на Сумщине и Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Бударки и Рубленое Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них – Спирное, Белогоровка, Николаевка, Роздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое воздействие попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись Херсон и Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Меловое, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего почти 20 населенных пунктов.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

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Темы: Вооруженные силывойна
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