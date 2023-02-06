Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 06:22
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – Генштаб
Военные ВСУ, фото из Facebook Генштаба

В течение 5 февраля Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 14 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Реклама:

Во время боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

За минувшие сутки наши подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки в Донецкой области и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые.

ВИДЕО ДНЯ

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка на Сумщине и Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Бударки и Рубленое Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них – Спирное, Белогоровка, Николаевка, Роздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое воздействие попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись Херсон и Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Меловое, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего почти 20 населенных пунктов.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: