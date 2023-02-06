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Резников о мобилизации: В Конституции есть обязанность гражданина защищать свою страну

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 11:51
Резников о мобилизации: В Конституции есть обязанность гражданина защищать свою страну
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО УП

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что мобилизация в Украине происходит в рамках намеченных планов.

Источник: Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Ничего чрезвычайного не происходит. У нас была объявлена мобилизация, когда был парламентом утвержден закон об объявлении военного положения. Есть определенные нормы, указанные там по численности, Генеральный штаб их знает и мы работаем в этих нормах.

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Идет системная и плановая работа, пополнение запасов, восстановление потерь, ведь гибнут наши ребята, также есть раненные. Но какого-то "вау", как в России – нет, такого у нас нет".

Детали: На вопрос, нормальна ли ситуация, когда по всей стране представители центров комплектации вместе с полицией раздают повестки по ТРЦ, по улицам городов, по кафе, останавливают автомобили, Резников объясняет, что многие переехали и изменили место жительства, не отразив этого в военном учете. При этом министр признал, что иногда причиной проблем является нехватка коммуникации или некачественная коммуникация.

Прямая речь: "Смотрите, у них есть задача, которую ставит Генеральный штаб по количественному составу в тот или иной период времени".

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Если они видят, что, например, на учете было до вторжения такое-то количество людей в регионах, но многие переехали.

Если вы военнообязанный, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы – где бы вы ни находились – должны пойти и стать на учет. Не все это делают.

Поэтому они вынуждены что-то делать. Если они видят мужчину призывного возраста, живого здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "Да, возраст у меня призывный, но у меня есть какие-то оговорки" или "У меня 4 детей". Окей, приди, покажи и все.

То есть это дорога со встречным движением. Основной массив добровольцев был в феврале-марте, но Конституция Украины существует, мы с вами о ней уже упоминали, и в ней есть обязанность гражданина Украины защищать свою страну.

И если ты военнообязан, подпадаешь под критерии, сектор безопасности и обороны имеет право призывать тебя к строю.

И мы снова возвращаемся к началу нашего разговора, что иногда причиной проблемы является нехватка коммуникации или некачественная коммуникация...

Сейчас сотрудники Минобороны, медиа, сектор безопасности и обороны сделали единственный медиахаб – мы работаем на то, чтобы это был one voice.

И сейчас, насколько мне докладывали, есть уже промолистовки, борды и ролики, которые будут пропагандировать такие вещи.

Темы: мобилизацияМинобороныРезников
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