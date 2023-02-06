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РФ вскоре получит новую партию иранских дронов – разведка

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 12:52
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Россия использовала около 660 иранских дронов-камикадзе "Shahed" в войне против Украины – вскоре будет новая партия беспилотников.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, РБК-Украина

Дословно: "Что касается дронов, то у РФ реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодня они использовали примерно 660 дронов-"Шахедов". По контракту предусмотрено 1 750 единиц. Также нужно время для их доставки и подготовки.

По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов".

Детали: Разведка отметила, что до этого россияне завозили партиями по 250-300 штук. 

В ГУР добавили, что массированный рой дронов необходим для того, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты. Если запускать малое количество – по 5-10 беспилотников – такого эффекта не будет. 

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале января 2023 года представитель главного управления разведки Вадим Скибицкий также сообщал, что Россия использовала примерно 660 иранских дронов "Shahed".

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Темы: разведкабеспилотникиРосcияИран
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