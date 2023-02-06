Херсонщина: стало известно об обстреле авто, от которого погиб 8-летний ребенок

Российские оккупанты 2 февраля обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области, в результате чего погибли три человека.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Из-за вражеского артиллерийского удара машину охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте...".

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Детали: Отмечается, что этот ужасный инцидент зафиксирован Офисом генерального прокурора.

Как сообщают правоохранители, обстрел, который отнял детскую жизнь, был 2 февраля. Указано, что всего на Херсонщине с начала военных действий из-за агрессии РФ пострадали 86 детей.