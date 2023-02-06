Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: стало известно об обстреле авто, от которого погиб 8-летний ребенок

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 12:27

Российские оккупанты 2 февраля обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области, в результате чего погибли три человека.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Из-за вражеского артиллерийского удара машину охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте...".

Реклама:

Детали: Отмечается, что этот ужасный инцидент зафиксирован Офисом генерального прокурора.

Как сообщают правоохранители, обстрел, который отнял детскую жизнь, был 2 февраля. Указано, что всего на Херсонщине с начала военных действий из-за агрессии РФ пострадали 86 детей.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: