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Херсонщина: стало известно об обстреле авто, от которого погиб 8-летний ребенок

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 13:27

Российские оккупанты 2 февраля обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области, в результате чего погибли три человека.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Из-за вражеского артиллерийского удара машину охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте...".

Детали: Отмечается, что этот ужасный инцидент зафиксирован Офисом генерального прокурора.

Как сообщают правоохранители, обстрел, который отнял детскую жизнь, был 2 февраля. Указано, что всего на Херсонщине с начала военных действий из-за агрессии РФ пострадали 86 детей.

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Темы: Херсонская областьвойна
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