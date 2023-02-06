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Старший офицер воинской части ВСУ предал Украину и пойдет под суд

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 15:43
фото СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, который информировал врага о планах боевых операций Сил обороны на стратегически важном участке фронта.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона

Дословно СБУ: "Благодаря оперативному реагированию СБУ, командованию украинских войск удалось своевременно скорректировать свои управленческие решения для успешного выполнения боевых задач".

Детали: По данным следствия, пособником агрессора оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ (по данным прокуратуры - старший офицер одной из воинских частей ВСУ -ред.).

По указанию оккупантов он скрыто собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами.

Кроме этого предатель "сливал" своим российским кураторам аналитические сводки о ситуации на фронте.

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи данных противнику. На этот раз он пытался известить врага об оперативной обстановке на одном из направлений боевых действий.

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Во время обысков по местам пребывания задержанного правоохранители обнаружили средства связи и компьютерную технику, которую предатель использовал для коммуникации с оккупантами.

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Правоохранители отмечают, что задержанный полностью признал свою вину.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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Темы: госизменавойнаСБУ
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