Старший офицер воинской части ВСУ предал Украину и пойдет под суд

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, который информировал врага о планах боевых операций Сил обороны на стратегически важном участке фронта.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона

Дословно СБУ: "Благодаря оперативному реагированию СБУ, командованию украинских войск удалось своевременно скорректировать свои управленческие решения для успешного выполнения боевых задач".

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Детали: По данным следствия, пособником агрессора оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ (по данным прокуратуры - старший офицер одной из воинских частей ВСУ -ред.).

По указанию оккупантов он скрыто собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами.

Кроме этого предатель "сливал" своим российским кураторам аналитические сводки о ситуации на фронте.

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В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи данных противнику. На этот раз он пытался известить врага об оперативной обстановке на одном из направлений боевых действий.

Во время обысков по местам пребывания задержанного правоохранители обнаружили средства связи и компьютерную технику, которую предатель использовал для коммуникации с оккупантами.

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Правоохранители отмечают, что задержанный полностью признал свою вину.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.