Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Старший офицер воинской части ВСУ предал Украину и пойдет под суд

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 14:43
Старший офицер воинской части ВСУ предал Украину и пойдет под суд
фото СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, который информировал врага о планах боевых операций Сил обороны на стратегически важном участке фронта.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона

Дословно СБУ: "Благодаря оперативному реагированию СБУ, командованию украинских войск удалось своевременно скорректировать свои управленческие решения для успешного выполнения боевых задач".

Реклама:

Детали: По данным следствия, пособником агрессора оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ (по данным прокуратуры - старший офицер одной из воинских частей ВСУ -ред.).

По указанию оккупантов он скрыто собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами.

Кроме этого предатель "сливал" своим российским кураторам аналитические сводки о ситуации на фронте.

ВИДЕО ДНЯ

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи данных противнику. На этот раз он пытался известить врага об оперативной обстановке на одном из направлений боевых действий.

Во время обысков по местам пребывания задержанного правоохранители обнаружили средства связи и компьютерную технику, которую предатель использовал для коммуникации с оккупантами.

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Правоохранители отмечают, что задержанный полностью признал свою вину.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: госизменавойнаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
госизмена
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: