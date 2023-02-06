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Силы обороны нанесли 14 ударов по ЗРК и живой силе россиян - сводка Генштаба

Евгений КизиловПонедельник, 6 февраля 2023, 18:51
Getty Images

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов российской армии.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что кроме того, авиация СО нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов. А украинские ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы противника.

Россияне, в свою очередь, за понедельник нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов. Осуществили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Спорное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка.

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Темы: войнаРосcия
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