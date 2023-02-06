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ПЦУ тоже подумает о смене календаря: решение примут в мае

Евгений КизиловПонедельник, 6 февраля 2023, 19:49
ПЦУ тоже подумает о смене календаря: решение примут в мае
глава ПЦУ митрополит Епифаний, Getty Images

Православная церковь Украины в мае соберется на архиерейский собор, где будет рассматриваться вопрос об общей календарной реформе.

Источник: заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря) в Facebook

Прямая речь: "До 1 сентября, когда начинается новый церковный год, время еще есть. По моему мнению, как одного из членов Архиерейского Собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность общинам, которые этого хотят, сохранить предыдущую календарную традицию".

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Детали: Евстратий объяснил, что подобные реформы в прошлом вызывали проблемы там, где их внедряли "в один миг", "сверху", без подготовки и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к восприятию нового.

Прямая речь: "До сих пор наша Церковь действовала в духе противоположном: постепенность, обдумывание всех аргументов, предоставление альтернативы. Уверен, что именно такой путь - лучший".

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Больше деталей: Митрополит напомнил, что Синод ПЦУ уже позволил общинам, желающим перейти на новый календарь, сделать это по соответствующей процедуре.

Что предшествовало: Украинская греко-католическая церковь с 1 сентября переходит на григорианский календарь для неподвижных праздников. В частности, отныне церковь будет праздновать Рождество 25 декабря.

Темы: Православная Церковь Украиныпразднованияреформы
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