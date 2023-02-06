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В прифронтовых регионах будут назначать руководителей ОВА с военным опытом – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 6 февраля 2023, 21:51
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ряде приграничных и прифронтовых регионов будут назначать руководителей с военным опытом.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов - пограничных особенно и прифронтовых - назначаем руководителей с военным опытом.

Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от имеющихся сейчас угроз. О каждом таком решении буду информировать.

Мы будем сочетать полученный нашими людьми опыт защиты Украины - военный опыт - с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной власти".

Детали: Зеленский также отметил бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

Президент напомнил, что 6 февраля провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию в Бахмуте и обеспечение воинов боеприпасами. Кроме того, руководитель разведки Кирилл Буданов доложил о планах оккупантов.

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Он также отметил формирование в МВД "Гвардии наступления": "Начало сильное. Продолжение будет. Я благодарю всех, кто проявил интерес к формированию бригад. Хорошая мотивация плюс хорошая подготовка равна возможности наших сил обороны и безопасности вернуть Украине свое".

Напомним:

  • На заседании ставки 6 февраля участники рассмотрели кандидатуры на должности глав областных военных администраций в Киевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Темы: Зеленскийвойнавласть
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