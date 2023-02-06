Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина может направить в Турцию несколько десятков спасателей – Кулеба

Алена МазуренкоПонедельник, 6 февраля 2023, 21:35
Украина может направить в Турцию несколько десятков спасателей – Кулеба
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может отправить в Турцию несколько десятков спасателей, которые помогут разбирать завалы после землетрясения.

Источник: Кулеба в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы никогда ничего не делаем такого, чтобы вредило интересам Украины. Поэтому такое количество, несколько десятков, украинских спасателей сможет помочь Турции нашему соседу, нашему другу, не навредив возможности спасательных служб в Украине".

Реклама:

Детали: Кулеба уточнил, что в МИД консультировались по этому поводу с Министреством внутренних дел.

Глава МИД рассказал, что сейчас украинское ведомство получило более 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками в Турции.

Прямая речь: "По состоянию на сейчас у нас нет информации, что кто-то из украинских граждан пострадал в результате землетрясения, но разбираются завалы, поэтому информация будет обновляться".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.
  • В Турции в настоящее время известно уже о более полутора тысячах погибших, в Сирии - более полутысячи.
  • Страны Европы отправили в Турцию более 10 спасательных команд, помощь предложила также Украина.
  • МИД Украины получил 24 сообщения об отсутствии связи с украинцами, которые находились в пострадавших провинциях, их местонахождение выясняют.

Темы: ТурциякатастрофыКулеба ДмитрийУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: