Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина может направить в Турцию несколько десятков спасателей – Кулеба

Алена МазуренкоПонедельник, 6 февраля 2023, 22:35
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может отправить в Турцию несколько десятков спасателей, которые помогут разбирать завалы после землетрясения.

Источник: Кулеба в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы никогда ничего не делаем такого, чтобы вредило интересам Украины. Поэтому такое количество, несколько десятков, украинских спасателей сможет помочь Турции нашему соседу, нашему другу, не навредив возможности спасательных служб в Украине".

Детали: Кулеба уточнил, что в МИД консультировались по этому поводу с Министреством внутренних дел.

Глава МИД рассказал, что сейчас украинское ведомство получило более 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками в Турции.

Прямая речь: "По состоянию на сейчас у нас нет информации, что кто-то из украинских граждан пострадал в результате землетрясения, но разбираются завалы, поэтому информация будет обновляться".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.
  • В Турции в настоящее время известно уже о более полутора тысячах погибших, в Сирии - более полутысячи.
  • Страны Европы отправили в Турцию более 10 спасательных команд, помощь предложила также Украина.
  • МИД Украины получил 24 сообщения об отсутствии связи с украинцами, которые находились в пострадавших провинциях, их местонахождение выясняют.

Читайте УП В Google News

Темы: ТурциякатастрофыКулеба ДмитрийУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Премьер Британии поручил проверить, какие самолеты можно передать Украине

В НГУ объяснили цели мобилизации и "Гвардии наступления": нужны резервы и подкрепление

обновлено от 11:00, фото, видеоМинкульт разрешил демонтаж памятников Чкалову и Ватутину в Киеве: первого уже снесли

фотоЗеленский встретился с королем Чарльзом

Зеленский в Париже встретится с Макроном и Шольцем - СМИ

фотоУкраина начнет готовить кадры для Крыма – Верещук

Все новости...
Турция
Землетрясение в Турции: количество жертв уже более 2300
Турция объявила недельный траур по погибшим в результате землетрясения, жертв уже более 1650
В турецком порту у границы с Сирией - масштабный пожар после землетрясения
Последние новости
20:24
фотоПривез военный из Бахмута: что известно о "боевом" коте, который растрогал соцсети
20:18
Россияне обстреляли жилье украинцев на Харьковщине: 2 погибших и 5 раненых
20:15
Месть России за санкции: навсегда запретила въезд 77 американцам
20:07
Угрожают ли Украине землетрясения, как в Турции? Отвечают сейсмологи
20:05
Британия начнет подготовку украинских пилотов на западных истребителях – премьер
20:04
Британия с США обсуждают совместную борьбу с "грязными" российскими деньгами
20:02
Сунак: британские танки Challenger 2 будут в Украине уже в марте
19:55
Зеленский проведет встречу с премьером Италии на полях саммита ЕС – СМИ
19:51
Парламент Швеции одобрил военную помощь Украине на более 400 млн долларов
19:49
СБУ и БЭБ разоблачили схему легализации наличных, ввезенных с оккупированных территорий
Все новости...