Украина может направить в Турцию несколько десятков спасателей – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может отправить в Турцию несколько десятков спасателей, которые помогут разбирать завалы после землетрясения.
Источник: Кулеба в эфире телемарафона
Прямая речь: "Мы никогда ничего не делаем такого, чтобы вредило интересам Украины. Поэтому такое количество, несколько десятков, украинских спасателей сможет помочь Турции нашему соседу, нашему другу, не навредив возможности спасательных служб в Украине".
Детали: Кулеба уточнил, что в МИД консультировались по этому поводу с Министреством внутренних дел.
Глава МИД рассказал, что сейчас украинское ведомство получило более 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками в Турции.
Прямая речь: "По состоянию на сейчас у нас нет информации, что кто-то из украинских граждан пострадал в результате землетрясения, но разбираются завалы, поэтому информация будет обновляться".
Напомним:
- Рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.
- В Турции в настоящее время известно уже о более полутора тысячах погибших, в Сирии - более полутысячи.
- Страны Европы отправили в Турцию более 10 спасательных команд, помощь предложила также Украина.
- МИД Украины получил 24 сообщения об отсутствии связи с украинцами, которые находились в пострадавших провинциях, их местонахождение выясняют.