Украина может направить в Турцию несколько десятков спасателей – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может отправить в Турцию несколько десятков спасателей, которые помогут разбирать завалы после землетрясения.

Источник: Кулеба в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы никогда ничего не делаем такого, чтобы вредило интересам Украины. Поэтому такое количество, несколько десятков, украинских спасателей сможет помочь Турции нашему соседу, нашему другу, не навредив возможности спасательных служб в Украине".

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Детали: Кулеба уточнил, что в МИД консультировались по этому поводу с Министреством внутренних дел.

Глава МИД рассказал, что сейчас украинское ведомство получило более 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками в Турции.

Прямая речь: "По состоянию на сейчас у нас нет информации, что кто-то из украинских граждан пострадал в результате землетрясения, но разбираются завалы, поэтому информация будет обновляться".

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