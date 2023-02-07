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В Швейцарии набирают обороты дебаты об отмене запрета на поставки оружия Украине – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 03:40
В Швейцарии набирают обороты дебаты об отмене запрета на поставки оружия Украине – СМИ
Флаг Швейцарии, иллюстративное фото GETTY IMAGES

Швейцария может отказаться от многолетнего статуса нейтралитета и разрешить экспорт оружия в Украину. К соответствующему решению швейцарских политиков подталкивают представители оборонно-промышленного комплекса и настроения в обществе.

Источник: издание Reuters

Детали: Издание пишет, что покупатели швейцарского оружия юридически не имеют права реэкспортировать его и это ограничение, по мнению некоторых представителей оружейной промышленности страны, сейчас вредит торговле.

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Призывы европейских соседей Швейцарии разрешить такие поставки в Киев становятся все громче на фоне усиления российского наступления, из-за чего два парламентских комитета по вопросам безопасности рекомендовали смягчить правила торговли оружием.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира", – заявил Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP, который подал в правительство предложение разрешить реэкспорт оружия в страны "с подобными швейцарским демократическими ценностями".

Швейцарский нейтралитет относительно непоставки оружия воюющим странам действует с 1815 года и был закреплен договором 1907 года. В стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.

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"Мы не должны иметь право вето, чтобы останавливать других от помощи Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, которая не занимает нейтральную позицию. Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы. Они не могут понять, почему Швейцария должна сказать "нет"", – сказал Буркарт в интервью Reuters.

Издание отмечает, что недавно опубликованный опрос социологической компании Sotomo показал, что 55% респондентов в Швейцарии поддерживают разрешение на реэкспорт оружия в Украину.

Как пишет Reuters, этот вопрос разделил правую Швейцарскую народную партию (SVP), крупнейшую партию нижней палаты парламента, которая традиционно решительно защищала нейтралитет.

"Разрешение на поставку оружия в страну, участвующую в вооруженном конфликте, разрушит основу мира и процветания в нашей стране", – заявил депутат от SVP Дэвид Цубербюлер.

Однако другой член партии Вернер Зальцманн, который заседает в верхней палате парламента, не согласился с ним, выражая беспокойство относительно сопутствующего вреда для швейцарского оборонного сектора от политики нейтралитета.

Наличие мощной оружейной промышленности идет бок о бок с традицией нейтралитета Швейцарии, но этот баланс может оказаться под угрозой, заявили в отраслевой ассоциации SwissMem.

"Некоторые из наших членов потеряли контракты или больше не инвестируют в Швейцарию из-за нынешних ограничений. Нынешняя ситуация ослабляет нашу политику безопасности, подрывает доверие к нашей внешней политике и наносит ущерб нашим компаниям. Пришло время меняться", – заявил директор SwissMem Штефан Брупбахер.

Напомним: В январе Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (нижней палаты парламента) приняла представление и депутатскую инициативу, которая предусматривает разрешение на реэкспорт швейцарского оружия из третьих стран в Украину.

Темы: ШвейцарияоружиеУкраина
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