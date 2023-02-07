В Швейцарии набирают обороты дебаты об отмене запрета на поставки оружия Украине – СМИ
Швейцария может отказаться от многолетнего статуса нейтралитета и разрешить экспорт оружия в Украину. К соответствующему решению швейцарских политиков подталкивают представители оборонно-промышленного комплекса и настроения в обществе.
Источник: издание Reuters
Детали: Издание пишет, что покупатели швейцарского оружия юридически не имеют права реэкспортировать его и это ограничение, по мнению некоторых представителей оружейной промышленности страны, сейчас вредит торговле.
Призывы европейских соседей Швейцарии разрешить такие поставки в Киев становятся все громче на фоне усиления российского наступления, из-за чего два парламентских комитета по вопросам безопасности рекомендовали смягчить правила торговли оружием.
"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира", – заявил Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP, который подал в правительство предложение разрешить реэкспорт оружия в страны "с подобными швейцарским демократическими ценностями".
Швейцарский нейтралитет относительно непоставки оружия воюющим странам действует с 1815 года и был закреплен договором 1907 года. В стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.
"Мы не должны иметь право вето, чтобы останавливать других от помощи Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, которая не занимает нейтральную позицию. Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы. Они не могут понять, почему Швейцария должна сказать "нет"", – сказал Буркарт в интервью Reuters.
Издание отмечает, что недавно опубликованный опрос социологической компании Sotomo показал, что 55% респондентов в Швейцарии поддерживают разрешение на реэкспорт оружия в Украину.
Как пишет Reuters, этот вопрос разделил правую Швейцарскую народную партию (SVP), крупнейшую партию нижней палаты парламента, которая традиционно решительно защищала нейтралитет.
"Разрешение на поставку оружия в страну, участвующую в вооруженном конфликте, разрушит основу мира и процветания в нашей стране", – заявил депутат от SVP Дэвид Цубербюлер.
Однако другой член партии Вернер Зальцманн, который заседает в верхней палате парламента, не согласился с ним, выражая беспокойство относительно сопутствующего вреда для швейцарского оборонного сектора от политики нейтралитета.
Наличие мощной оружейной промышленности идет бок о бок с традицией нейтралитета Швейцарии, но этот баланс может оказаться под угрозой, заявили в отраслевой ассоциации SwissMem.
"Некоторые из наших членов потеряли контракты или больше не инвестируют в Швейцарию из-за нынешних ограничений. Нынешняя ситуация ослабляет нашу политику безопасности, подрывает доверие к нашей внешней политике и наносит ущерб нашим компаниям. Пришло время меняться", – заявил директор SwissMem Штефан Брупбахер.
Напомним: В январе Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (нижней палаты парламента) приняла представление и депутатскую инициативу, которая предусматривает разрешение на реэкспорт швейцарского оружия из третьих стран в Украину.