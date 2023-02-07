Враг перегруппировывается и ведет наступление на 5 направлениях – сводка

Российские оккупационные войска проводят перегруппировку на отдельных линиях и ведут наступление на 5 направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях".

"Оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области.

На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил российской федерации, а гражданских пациентов перевели на другие этажи.

Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковиевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная - Харьковской.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка на Харьковщине, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Терны Донецкой области и Площанка, Червонопоповка, Кременная и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спирное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Степное в Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов. Среди них - Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Меловое, Антоновка и Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.