Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 5 тысяч

Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии во вторник превысило 5 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, которые приводит агентство Anadolu, количество жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 3 419 человек. Ранения получили 20 534 человека.

В зону разрушительных землетрясений из-за рубежа прибыли 3 294 спасателя, а о готовности к помощи заявили 70 стран, представители 14 из них уже в зоне бедствия.

В общежитиях страны размещены 380 500 жителей пострадавших провинций.

В Сирии, по информации Anadolu, число жертв достигло 1602 человек, 3 649 пострадали.

Поисково-спасательные работы продолжаются в районах Идлиба, Алеппо, Хамы, Латакии и Тартуса.

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Как сообщает информагентство SANA, подконтрольное режиму Башара Асада, в Алеппо, Латакии, Хаме и Тартусе погибли 812 человек, 1449 ранены.

Как сообщалось, посольство Украины в Турции разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения.

Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения причинили серьезные разрушения и Сирии.