На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово Нижегородской области России пожарные тушат крупное возгорание.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА "Новости" с писаланням на прокуратуру

Дословно: "По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9 на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Сейчас все обстоятельства выясняются".

Детали: Сообщается, что предварительно загорелась установка с бензином.

Прокуратура области организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии. На место выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Известно, что НПЗ принадлежит "Лукойлу". Установленная мощность предприятия по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год.