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В Нижегородской области России загорелся НПЗ

Станислав ПогориловВторник, 7 февраля 2023, 10:28
В Нижегородской области России загорелся НПЗ
скриншот

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово Нижегородской области России пожарные тушат крупное возгорание.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА "Новости" с писаланням на прокуратуру

Дословно: "По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9 на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Сейчас все обстоятельства выясняются".

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Детали: Сообщается, что предварительно загорелась установка с бензином.

Прокуратура области организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии. На место выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

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Известно, что НПЗ принадлежит "Лукойлу". Установленная мощность предприятия по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествиепожар
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