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ВСУ за сутки "выстреливают" годовой запас артснарядов страны Европы – FT

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 февраля 2023, 13:08
ВСУ за сутки выстреливают годовой запас артснарядов страны Европы – FT
Иллюстративное фото, Reuters

Украинские защитники за сутки используют около 5-6 тысяч артиллерийских снарядов – это годовой заказ небольшой страны Европы.

Источник: Financial Times

Детали: По оценкам гендиректора норвежской компании-производителя оружия Nammo Мортена Брандцега, Украина ежедневно использует около 5-6 тысяч артиллерийских снарядов, что равно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время.

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FT отмечает, что резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочек поставок в Европе, поскольку оборонные производители пытаются нарастить производство для пополнения национальных запасов, а также для поддержки поставок в Украину.

Производитель оружия Nammo подчеркивает, что масштаб инвестиций для удовлетворения спроса создает "огромную нагрузку на финансы в целом здоровой оборонной компании".

По его словам, спрос на некоторые компоненты настолько высок, что время поставки увеличилось с месяцев до лет. Это привело в том числе к борьбе за источники материалов.

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Темы: Вооруженные силыоружиеСМИ
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