Мэр Парижа, где состоится Олимпиада-2024, против участия россиян

Мэр Парижа Анн Идальго во вторник заявила, что не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года во французской столице, изменив свое мнение по этому вопросу.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Идальго сказала, что она "не выступает за" разрешение россиянам соревноваться как нейтральным лицам или под флагом Олимпийских игр, что свидетельствует об изменении ее позиции в прошлом месяце, когда она утверждала, что спортсмены не должны быть лишены возможности участвовать в соревнованиях.

"Пока продолжается эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно идти парадом, будто ничего не происходит, чтобы делегация прибыла в Париж, а на Украину сыплются бомбы", - сказала Идальго.

Хотя окончательное решение принимает МОК, Идальго является важным союзником для украинской позиции, поскольку она находится в центре подготовки к Олимпиаде. Идальго сказала, что публично выразит свое несогласие с МОК, если он не передумает.

Международный олимпийский комитет разработал дорожную карту разрешения россиянам и белорусам соревноваться в 2024 году как "нейтральным" и при строгих условиях. Спортсмены из обеих стран были исключены из многих международных спортивных соревнований после того, как Россия начала полную войну против Украины в прошлом году.

Напомним, министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что около 40 стран выступят против включения спортсменов из России и Беларуси в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.