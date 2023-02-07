Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников после встречи с министром обороны ФРГ рассказал, как Украина будет получать Leopard 1

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 20:05

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал детали встречи в Киеве с немецким коллегой Борисом Писториусом, в частности по поставкам танков, и обещает "много положительных новостей".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Facebook.

"Правительство Германии уже приняло решение о поставках Украине также танков Leopard 1. Этих танков к лету будет 20-25, до конца года - около 80, и в течение 2024 года - более 100 танков Leopard 1. Это минимум - три батальона, включая материалы, которые нужно будет докупить, запасные части, амуницию и обучение. И, конечно же, не забываем о поставках Украине боевых танков Leopard 2 A6 в количестве 14 единиц", - отметил Алексей Резников.

Реклама:

Резников также сообщил, что министры провели в командировку украинских военных, которые едут осваивать танки Leopard 2, и что Борис Писториус впечатлен скоростью, с которой украинцы учатся пользоваться новым оружием.

Кроме того, обсудили возможности ускорить изготовление боеприпасов для нужд Украины, прежде всего ракет для ПВО. Также говорили о перспективах сотрудничества после победы Украины.

"Сомнений нет - Германия и в будущем будет стоять на стороне Украины", - подчеркнул Алексей Резников.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, вечером 7 февраля стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус находится в Киеве; он привез символический, пока игрушечный Leopard 2.

На прошлой неделе правительство Германии предоставило лицензию на экспорт танков Leopard 1 в Украину.

Темы: танкиГерманияРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
танки
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: