Резников после встречи с министром обороны ФРГ рассказал, как Украина будет получать Leopard 1

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал детали встречи в Киеве с немецким коллегой Борисом Писториусом, в частности по поставкам танков, и обещает "много положительных новостей".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Facebook.

"Правительство Германии уже приняло решение о поставках Украине также танков Leopard 1. Этих танков к лету будет 20-25, до конца года - около 80, и в течение 2024 года - более 100 танков Leopard 1. Это минимум - три батальона, включая материалы, которые нужно будет докупить, запасные части, амуницию и обучение. И, конечно же, не забываем о поставках Украине боевых танков Leopard 2 A6 в количестве 14 единиц", - отметил Алексей Резников.

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Резников также сообщил, что министры провели в командировку украинских военных, которые едут осваивать танки Leopard 2, и что Борис Писториус впечатлен скоростью, с которой украинцы учатся пользоваться новым оружием.

Кроме того, обсудили возможности ускорить изготовление боеприпасов для нужд Украины, прежде всего ракет для ПВО. Также говорили о перспективах сотрудничества после победы Украины.

"Сомнений нет - Германия и в будущем будет стоять на стороне Украины", - подчеркнул Алексей Резников.

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Напомним, вечером 7 февраля стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус находится в Киеве; он привез символический, пока игрушечный Leopard 2.

На прошлой неделе правительство Германии предоставило лицензию на экспорт танков Leopard 1 в Украину.