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Нидерланды и Дания помогут Украине получить около сотни Leopard 1 из Германии

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 20:09

Нидерланды, Дания и Германия согласовали сотрудничество для того, чтобы передать Украине около сотни танков Leopard 1 с промышленных складов в Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Нидерланды вместе с Германией и Данией обеспечат поставки Украине как минимум сотни боевых танков Leopard-1A5. Они нужны украинцам для сопротивления российской агрессии. Нидерланды сделают финансовый вклад и помогут персоналом", - отметил он.

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Параллельно заявление опубликовало Минобороны Дании, детализировав, что изначально планируют передать около 80 машин, а первые танки будут приведены в надлежащее состояние через несколько месяцев. По неофициальной информации датского DR, речь идет в том числе о бывших датских "Леопардах", которые в 2010 году сняли с вооружения и продали обратно немецкому производителю Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, где они и остаются на складах. Теперь Дания поможет модернизировать их, чтобы передать Украине.

Обновлено. Появилось также совместное заявление трех стран. "В последующие месяцы Украина получит не менее сотни Leopard 1A5, включая необходимое логистическое обеспечение и обучение. Дания, Германия и Нидерланды предоставляют модернизированные танки с промышленных складов, первые будут предоставлены через несколько месяцев... Инициатива включает обучение на Leopard-1A5, а также предоставление запчастей и боеприпасов", - отмечают в нем.

Страны добавляют, что инициатива открыта для других заинтересованных союзников и что Бельгия уже выражала интерес к ней.

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Напомним, Федеральный совет безопасности Германии  одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

Министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с немецким коллегой в Киеве сообщил, что Украина получит около 80 Leopard 1 до конца года, а первые два десятка должны поступить "до лета".

Темы: танкиГерманияУкраина
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