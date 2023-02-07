Россия усиливает влияние на Африку, чтобы противостоять оттуда Западу – FT

Россия сейчас пытается усилить свое влияние в бедных странах Африки, чтобы фактически открыть там "второй фронт" для противопоставления Западу.

Источник: Financial Times

Детали: Лучше всего Москве удалось продвинуться в регионе Сахель (политически нестабильная полоса полупустыни, пролегающая под Сахарой).

В нескольких странах, которые борются с джихадистскими повстанцами, перевороты установили военные правительства, которые враждебно относятся к Франции и открыто симпатизируют Москве.

Одним из факторов успеха россиян в африканских странах является плохое отношение к Франции и частые госперевороты.

Старший советник президента Франции Эммануэля Макрона считает усиление позиций РФ в Африке "вторым фронтом": "Речь идет об ослаблении Европы и открытии фронта, где Европа и Франция воспринимаются как хрупкие".

Сотрудник аналитического центра Rusi Самуэль Рамани считает, что Москва сосредоточилась на полосе стран от Мали до Судана: "Они думают, что могут создать "пояс переворотов", который обеспечит им влияние и вытеснит Запад".

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Эти инструменты, по словам Рамани, сочетают в себе "операции против повстанцев, продажу оружия, продвижение автократии и мягкую силу".

Применяя их, заключает он, Россия стала "великой державой в масштабах всего континента".

Высокопоставленный французский чиновник, который помогает формировать африканскую стратегию Франции, не отрицает успеха РФ: "Мали, ЦАР и Буркина-Фасо потерпели неудачу в своих попытках противостоять вызову терроризма. "Вагнер" появился как новая игра в городе".

регион Сахель фото: FT

В частности, российское присутствие в ЦАР включает около 1500 военизированных формирований в масках из "Вагнеровской группы", операции по добыче золота и алмазов, небольшой ликеро-водочный завод, выпускающий пакетики водки "Wa Na Wa" с логотипом носорога и слоганом: "Изготовлено в России": "Сделано в ЦАР по российским технологиям".

Один высокопоставленный западный дипломат в ЦАР описывает страну как "чашку Петри" для африканских амбиций Москвы: "Продолжается гибридная война и мы в ней участвуем".

голосование за резолюцию ООН, осуждающую вторжение РФ в Украину (синие - воздержались, красные - против, зеленые - поддержали) фото: FT

Кроме того, президент ЦАР Фостен Аршанж Туадера обязан своим выживанием наемникам "Вагнера", которые помогли подавить попытку его свержения накануне выборов в 2020 году.

Они обеспечивают одно из колец его личной безопасности.

"Это не просто его личная охрана, он является их заложником", - говорит западный дипломат в столице ЦАР Банги.

В ЦАР РФ создала командный центр и тренировочную базу примерно в 80 км от Банги. Наемники из "Вагнера" и других российских частных военных компаний, а также руандийские солдаты с тех пор играют важную роль в восстановлении определенного порядка.

Кроме хорошо задокументированного сбора таможенных платежей на границе с Камеруном, Минфин США утверждает, что "Вагнер" контролирует "многочисленные" золотые и алмазные рудники в ЦАР и даже отказывает в доступе правительственным чиновникам, которые пытаются проверить его добывающие операции.

Группа экспертов ООН в 2021 году пришла к выводу, что 95% золота, добытого в ЦАР, было вывезено нелегально.

В сентябре временный премьер-министр военного правительства Мали Абдулайе Майга, использовал речь в ООН, чтобы осудить "французскую хунту" и похвалить "образцовое и плодотворное сотрудничество между Мали и Россией". В Мали также замечали наемников "Вагнера".

В том же месяце генералы в Буркина-Фасо второй раз за 8 месяцев захватили власть, и это событие отличилось тем, что на улицах столицы Уагадугу демонстранты размахивали российскими флагами.

В Судане, еще одной нестабильной стране, Москва поддерживает тесные связи с генерал-лейтенантом Мохамедом Хамданом Дагало, вторым человеком в администрации, который пришел к власти в результате переворота 2019 года.

По данным Минфина США, российские компании, работающие в Судане, получают прибыль от нелегального экспорта золота, объемы которого выросли после вторжения России в Украину.

Москва также получила согласие на военный доступ к Порт-Судану, стратегическому узкому месту на Красном море.