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Украине удалось вернуть 128 детей, принудительно вывезенных в Россию

Ольга ГлущенкоСреда, 8 февраля 2023, 04:48
Украине удалось вернуть 128 детей, принудительно вывезенных в Россию
возвращенные в Украину девушки, фото Минреинтеграции

128 детей, принудительно вывезенных захватчиками в Россию, удалось вернуть в Украину.

Источник: начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В Украину удалось вернуть 128 детей.

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Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями сейчас находятся на территории стран ЕС.

Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством тех, кто находится в депортации? Но для нас это не цифра - это 128 детских жизней. За возвращением их на Родину - работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом. О том, кто эти люди, и как все происходит, я сейчас говорить не могу..."

"Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно. Привычные инструменты дипломатии не действуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с теми, кто нас поддерживает".

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Темы: Росcиядепортация детивойна
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