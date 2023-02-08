Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 22 населенных пунктов – сводка

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки врага в районах 22 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Несет значительные потери. Особенно в живой силе".

"В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили".

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красная Гора, Парасковиевка, Ивановское, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

В течение суток противник нанес 8 ракетных ударов, 5 из которых - по гражданской инфраструктуре города Харьков, и 21 авиационный удар. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей. Повреждены жилые дома.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Глубокое, Липцы, Старица, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлинск и Каменка на Харьковщине. Оккупанты задействовали БпЛА с боевой нагрузкой в районе Волфино Сумской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях под огневое воздействие попали районы более 40 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка на Луганщине. Враг нанес авиаудары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Раздоловка, Железнянское, Парасковиевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клещеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. А в целом - более 30 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались неподалеку Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БпЛА на позиции наших войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Меловое, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львовское, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Береговое, Велетенское и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА типа "Орлан". Артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов.