Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Конкурс на директора НАБУ: комиссия исключила кандидата, расследовавшего дело по Татарову

Валентина РоманенкоСреда, 8 февраля 2023, 11:42
Конкурс на директора НАБУ: комиссия исключила кандидата, расследовавшего дело по Татарову
Руслан Габриелян. фото "Радио Свобода".

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро исключила кандидата Руслана Габриеляна, который занимал 2-е место в рейтинге, из-за нехватки 5-летнего руководящего опыта.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"

Детали: Отмечается, что такое решение 6 февраля единогласно приняли все шесть членов комиссии.

Реклама:

Сам кандидат считает, что такой опыт у него есть. Руслан Габриелян - доброволец-военный, который до полномасштабного вторжения в составе группы детективов НАБУ вел дело о растрате при строительстве квартир для Нацгвардии, в котором фигурировал заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

6 февраля на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о несоответствии кандидата требованию закона Украины "О НАБУ" относительно его 5-летнего руководящего опыта - это произошло в разгар конкурса, когда кандидат уже успешно сдал тесты на законодательство и логические задачи и занял второе место в рейтинге из 22-х финалистов, отмечают журналисты.

Офис генерального прокурора по просьбе конкурсной комиссии проинформировал, что не считает руководящей одну из должностей, которую указал в своей автобиографии Габриелян, а именно - "прокурора отдела прокуратуры Южного региона Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Сам Габриелян объяснил в комментарии "Схемам", почему с этим не согласен.

Прямая речь: "В соответствии с функциональными обязанностями прокурора отдела прокуратуры Южного региона, за мной закреплялись две прокуратуры по направлению моей деятельности: первая - это Днепропетровская, вторая - Запорожская. Я осуществлял руководство в подчиненных прокуратурах гарнизонов. Проводил проверки, оказывал профессиональную помощь по вопросам противодействия коррупции в военной сфере. Это все записано в соответствующем документе, на который я ссылался, когда расписывал, что это руководящий стаж. Я очень расстроен из-за прекращения участия, но обжаловать это решение не буду".

Детали: Кандидат просил комиссию обратиться в прокуратуру Южного региона и истребовать полный письменный ответ относительно его руководящего стажа. Но председатель конкурсной комиссии, первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николай Кучерявенко заявил, что, по его мнению, "у комиссии имеется вся информация".

Габриелян был добровольно мобилизован во время полномасштабного вторжения России, а до этого работал руководителем отдела детективов НАБУ.

В частности, Габриелян был в группе детективов, которые вели дело о растрате при строительстве квартир для Нацгвардии, в котором заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову вручили подозрение во взяточничестве, но в ОП выразили сомнение в том, что "сообщили о подозрении легитимным образом".

От Офиса генпрокурора, который предоставлял ответ относительно руководящего стажа Габриеляна, в конкурсе участвуют по меньшей мере двое кандидатов: начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Белоусов (в рейтинге он на 20-м месте) и прокурор отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции ОГП Олег Опишняк (в рейтинге на 16-м месте).

Первое место в рейтинге занимает Руслан Кравченко, руководитель Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.

По состоянию на 7 февраля участие в конкурсе на должность директора НАБУ принимает 21 кандидат, отмечают "Схемы".

Темы: НАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
НАБУ
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники
Глава "Нафтогаза" Чернышев посещал НАБУ
Последние новости
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
Все новости...
Реклама: