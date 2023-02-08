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Конкурс на директора НАБУ: комиссия исключила кандидата, расследовавшего дело по Татарову

Валентина РоманенкоСреда, 8 февраля 2023, 12:42
Руслан Габриелян. фото "Радио Свобода".

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро исключила кандидата Руслана Габриеляна, который занимал 2-е место в рейтинге, из-за нехватки 5-летнего руководящего опыта.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"

Детали: Отмечается, что такое решение 6 февраля единогласно приняли все шесть членов комиссии.

Сам кандидат считает, что такой опыт у него есть. Руслан Габриелян - доброволец-военный, который до полномасштабного вторжения в составе группы детективов НАБУ вел дело о растрате при строительстве квартир для Нацгвардии, в котором фигурировал заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

6 февраля на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о несоответствии кандидата требованию закона Украины "О НАБУ" относительно его 5-летнего руководящего опыта - это произошло в разгар конкурса, когда кандидат уже успешно сдал тесты на законодательство и логические задачи и занял второе место в рейтинге из 22-х финалистов, отмечают журналисты.

Офис генерального прокурора по просьбе конкурсной комиссии проинформировал, что не считает руководящей одну из должностей, которую указал в своей автобиографии Габриелян, а именно - "прокурора отдела прокуратуры Южного региона Украины".

Сам Габриелян объяснил в комментарии "Схемам", почему с этим не согласен.

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Прямая речь: "В соответствии с функциональными обязанностями прокурора отдела прокуратуры Южного региона, за мной закреплялись две прокуратуры по направлению моей деятельности: первая - это Днепропетровская, вторая - Запорожская. Я осуществлял руководство в подчиненных прокуратурах гарнизонов. Проводил проверки, оказывал профессиональную помощь по вопросам противодействия коррупции в военной сфере. Это все записано в соответствующем документе, на который я ссылался, когда расписывал, что это руководящий стаж. Я очень расстроен из-за прекращения участия, но обжаловать это решение не буду".

Детали: Кандидат просил комиссию обратиться в прокуратуру Южного региона и истребовать полный письменный ответ относительно его руководящего стажа. Но председатель конкурсной комиссии, первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николай Кучерявенко заявил, что, по его мнению, "у комиссии имеется вся информация".

Габриелян был добровольно мобилизован во время полномасштабного вторжения России, а до этого работал руководителем отдела детективов НАБУ.

В частности, Габриелян был в группе детективов, которые вели дело о растрате при строительстве квартир для Нацгвардии, в котором заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову вручили подозрение во взяточничестве, но в ОП выразили сомнение в том, что "сообщили о подозрении легитимным образом".

От Офиса генпрокурора, который предоставлял ответ относительно руководящего стажа Габриеляна, в конкурсе участвуют по меньшей мере двое кандидатов: начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Белоусов (в рейтинге он на 20-м месте) и прокурор отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции ОГП Олег Опишняк (в рейтинге на 16-м месте).

Первое место в рейтинге занимает Руслан Кравченко, руководитель Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.

По состоянию на 7 февраля участие в конкурсе на должность директора НАБУ принимает 21 кандидат, отмечают "Схемы".

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Темы: НАБУ
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