Резников собрался по-новому бороться с коррупцией в Минобороны, ищет кадры
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля после коррупционного скандала вокруг Минобороны.
Источник: Резников в Facebook, Центр противодействия коррупции
Прямая речь: "Относительно предупреждения и предотвращения коррупции. Действуем сейчас по следующим направлениям.
Первый – перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны, ищем кадры. Второй – формируем общественный антикоррупционный механизм, открыты к сотрудничеству".
Детали: Центр противодействия коррупции сообщил, что Минобороны пригласило их в "рабочую группу для наработки вопросов по созданию общественного антикоррупционного совета".
В ЦПК заявили, что не планируют участвовать: "Извините, но у нас нет доверия к руководству министерства, чтобы идти работать в рабочую группу с непонятными полномочиями и целью".
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Что этому предшествовало:
- Журналисты опубликовали расследование, которое разоблачило Минобороны на закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.
- Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Прокуратура сообщила им о подозрении.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля утверждал, что фракция "Слуга народа" проголосует за увольнение министра обороны Алексея Резникова.
- Позже Арахамия заявил, что на этой неделе кадровых изменений в обороне не будет.