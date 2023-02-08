Резников собрался по-новому бороться с коррупцией в Минобороны, ищет кадры

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля после коррупционного скандала вокруг Минобороны.

Источник: Резников в Facebook, Центр противодействия коррупции

Прямая речь: "Относительно предупреждения и предотвращения коррупции. Действуем сейчас по следующим направлениям.

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Первый – перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны, ищем кадры. Второй – формируем общественный антикоррупционный механизм, открыты к сотрудничеству".

Детали: Центр противодействия коррупции сообщил, что Минобороны пригласило их в "рабочую группу для наработки вопросов по созданию общественного антикоррупционного совета".

В ЦПК заявили, что не планируют участвовать: "Извините, но у нас нет доверия к руководству министерства, чтобы идти работать в рабочую группу с непонятными полномочиями и целью".

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Что этому предшествовало: