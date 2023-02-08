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Украина начнет готовить кадры для Крыма – Верещук

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 15:12
Украина начнет готовить кадры для Крыма – Верещук
верещук на совещании, фото минреинтеграции

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что очень скоро украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма.

Источник: вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на межведомственном совещании, сообщается на сайте министерства

Прямая речь: "Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма".

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Детали: В совещании приняли участие представители силового блока, постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, народные депутаты, а также представители общественных организаций.

 
Фото с совещания
источник: минреинтеграции

Верещук отметила, что реинтеграция Крыма имеет ряд особенностей - это и большое население, и длительный период оккупации. Все это нужно учесть при разработке законодательной базы и во время реинтеграции на практике.

Напомним: Указом президента от 24 марта 2021 года введено в действие решение СНБО о Стратегии деоккупации и реинтеграции АР Крым и г. Севастополя. В том же году распоряжением правительства утвержден План мероприятий по реализации этой Стратегии.

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Темы: Крымдеоккупация
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