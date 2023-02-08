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2 ракеты, выпущенные с самолетов, ударили по Черниговщине – есть пострадавшие

Елена РощинаСреда, 8 февраля 2023, 16:38
Семеновка на карте Google Maps

8 февраля две ракеты типа "воздух – земля" ударили по Семеновской общине Черниговской области во время воздушной тревоги. 

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, оперативное командование "Север"

Прямая речь Чауса: "Авиационный прилет в Семеновской общине. Использованы 2 ракеты типа "воздух-земля". Информация о жертвах и разрушениях уточняется".

Детали: ОК "Север" информирует, что российская армия обстреляла из авиации пограничный населенный пункт на Черниговщине.

Около 15:45 в командовании наблюдали 2 реактивных самолета, которые осуществили пуск 2 ракет по территории Украины, в район н.п. Семеновка.

Авиаракеты попали в промышленное здание в районе села Семеновка.

 
Фото ОК Північ

По состоянию на 17:16 двух раненых гражданских доставили в медицинские учреждения. Еще трое, предварительно, остаются под завалами, сообщили в ОК "Север". 

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На месте работают спасатели.

 
Фото ОК Північ

Другие детали: Ранее в среду, по сообщению ОК "Север", российская армия обстреляла из артиллерии пограничное село Гай на Черниговщине, что привело к разрушениям.

"С 09:23 до 11:05 поступила информация о 22 приходах, вероятно из ствольной артиллерии, по н.п. Гай. Потерь среди о/с и техники нет. Потерь среди местного населения нет. Во время обстрела было попадание в нежилой дом", – сообщило ОК "Север".

УП, обновлено

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Темы: Черниговская областьвойна
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