Под санкции Британии попала предполагаемая мать дочери Путина

В новый пакет санкций, введенных Великобританией, попала Светлана Кривоногих, которую независимые российские СМИ называют бывшей любовницей Владимира Путина и матерью его дочери.

Как отмечает "Европейская правда" на основании сообщения британского правительства, Светлана Кривоногих внесена в санкционный список как акционер банка "Россия" и российской "Национальной Медиа Группы". Как отмечается, она "последовательно пропагандирует российское нападение на Украину".

Вместе с тем ранее российский сайт "Проект" посвятил отдельное расследование Кривоногих. По их информации, Путин является отцом дочери Кривоногих Елизаветы, которая родилась в 2003 году.

В Кремле эту информацию опровергли, однако на нее регулярно ссылаются другие российские журналисты-расследователи.

Также санкции были наложены на ряд российских компаний, на которые полагаются путинские военные для поддержки своего незаконного вторжения в Украину.

Кроме того, под действие санкций попала "группа лиц, связанных с Путиным через непрозрачные финансовые сети".

Кроме Кривоногих, сюда входят уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, а также его сын президент "Деловой России" Павел Титов, бывший заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в России Николай Егоров, владелец прокремлевского издания Regnum Сергей Руднов, владелец российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов "Аэростарт" Виктор Мячин, бывший помощник российского президента Евгений Школов, а также председатель правления "Р-Фарм" Алексей Репик.

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Обнародование нового пакета санкций совпало по времени с визитом в Британию президента Украины Владимира Зеленского. Он выступил с речью в парламенте, а затем поехал на аудиенцию к королю Чарльзу III.

СМИ сообщили, что после визита в Лондон в среду вечером Зеленский поедет в Париж, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.